Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

15.10.2020 15:27
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, yerel bir mahkeme, 'ben buna uymam' diyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, yerel bir mahkeme, 'ben buna uymam' diyor. İhtilal olduğu zaman da zaten böyle bir durum meydana gelir. İhtilal ne demek, hukukun rafa kaldırılması demek." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'daki orman yangınlarına dikkati çeken Karamollaoğlu, yangınların aynı anda çıkmasının, kuşku doğurduğunu ifade ederek, sabotaj ihtimalinin titizlikle araştırılmasını istedi.

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu ve uzaktan eğitimle ilgili ciddi altyapı eksikleri bulunduğunu öne süren Karamollaoğlu, internet, televizyon ve bilgisayar imkanı olmayan aileler ve çocukları için acilen çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanı, bu sefer bir cesaret örneği ortaya koydu"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, bu süreçte "Rumlara toprak verilmesi" yönünde bazı talihsiz açıklamara şahit olunduğunu aktararak, "Bunun karşılığında Sayın Cumhurbaşkanı, bu sefer bir cesaret örneği ortaya koydu, hem Maraş'ı açtı hem de 'Rumlara vereceğimiz tek bir karış toprağımız yok' dedi. Çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Hükümetin dış politikasına yönelik de eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının 18 yıldır izlediği politikaların zikzaklarla dolu olduğunu öne sürerek, "Biz, dış politikada sınıfta kaldık. Dün söylediğimiz her şeyi bugün neredeyse inkar eder hale geldik. Kıbrıs'ta bugün meydana gelen hadiselere dikkat edin. Bir zamanlar Annan Planı'nın gerçekleşmesi için gayret sarf edenler, bugün Annan Planı'nın kabul edilmemiş olmasının verdiği rahatlığı yaşıyorlar." diye konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesine dikkati çeken Karamolaoğlu, Ermenistan'ın ateşkese rağmen hiç tereddüt göstermeden Gence'yi bombalamasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, bölgede barışın sağlanmasının en önemli şartının Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi üyesi bir kişinin çıkıp ışıklardan bahsetmesi gündemi altüst etti. Vay canına yav; Anayasa Mahkemesi nasıl olur da ihtilali hatırlatacak bir açıklama yapabilir? Yav bir açıklamayı bırakın siz, anayasa hükmünü hiçe sayıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, yerel bir mahkeme, 'ben buna uymam' diyor. İhtilal olduğu zaman da zaten böyle bir durum meydana gelir. İhtilal ne demek, hukukun rafa kaldırılması demek. Elinde gücü olanların iktidar olması demek, gücün hukuka üstün gelmesi demek. Bugün iktidar gücü, 'hukukun üstündeyim' diyor. Bir yerel mahkeme 'ben Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı uygulamam' diyor. İşte ihtilal, ihtilal olursa bu olur, hukuk rafa kalkar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anayasanın açık hükümleri karşısında Anayasa Mahkemesinin aldığı kararları uygulamaya davet ettiğini belirten Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi tartışmalarına da tepki gösterdi.

"Bir seneden önce seçimin olabileceğini düşünmüyorum"

Bir soru üzerine, seçim tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, iktidara güvenin azaldığını öne sürerek, "Erken seçim istikrar için önemlidir ve faydalıdır bugünkü şartlarda ama olur mu? Ben şahsen kaç kere söyledim; bir seneden önce seçimin olabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çoklu baro sisteminde olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin de "Bu tip girişimlerin, Türkiye'de kutuplaşmayı artırma endişesini taşıdığım için bunu şu anda mahsurlu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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