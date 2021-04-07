Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de bildiri değil, geçim derdiyle ilgili kriz olduğunu ileri sürerek, "Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamayı eleştiren Karamollaoğlu, açıklamanın, "üniformalar çıkarıldıktan sonra" yapıldığı için daha önce emekli büyükelçilerin yayımladığı bildiriyle "aynı mahiyette" görülebileceğini, ancak darbe veya darbe çağrısının hiçbir surette kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Gece yarısı yayımlanan bu bildirinin, iktidara karşı bir hava sergilemek isterken, en çok iktidarın işine yaradığını" ileri süren Karamollaoğlu, asıl konuşulması gerekenin bildiri değil, 83 milyon vatandaşın derdi olduğunu belirtti.

"Darbe sadece postallarla değil, vergilerle zamlarla da yapılabilir"

Türkiye'nin adaletten ekonomiye, dış politikadan eğitime kadar her alanda yaşadığı savrulmanın milleti gelecek kaygısına ve geçim sıkıntısına sürüklediğini savunan Karamollaoğlu, "Milletimizin açlığa, yoksulluğa, adaletsiz gelir dağılımına, hayat pahalılığına mahkum edilmesine bir çare aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Çalışan, emek veren, alın teri döken milyonlarca çalışana faiz yükü yüklenmesine rıza gösteremeyeceklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Bugün asıl darbe, milletimizin cebine, emeğine, aşına yapılarak, mutfaktaki tencereyi kaynamaz hale getirmek suretiyle yapılmaktadır. Darbe sadece postallarla değil, vergilerle zamlarla da yapılabilir, bunu görmek mecburiyetindeyiz. Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "geçmişte görevi başındaki generallere yazdıkları mektupta, 'gelişmeler endişe verici, iktidarı uyarın' diyerek fiilen darbe çağrısı yapanların, bugün bazı emekli generaller tarafından hazırlanan bildiriye verdikleri tepkinin, kendilerini derinden düşündürdüğünü" dile getirdi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldıranların, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevselliğini yok edenlerin, fikir özgürlüğüne darbe vuranların, sokak ortasında gazetecilerin, siyasilerin linç edildiği bir ortamın sorumlusu olanların, tek adam rejimini tesis edenlerin, 'demokrasi' diye bir derdi olduğuna inanamıyoruz. Demokrasi, bu ülkede birileri için adeta acıkınca yenilen bir helvadan put haline gelmiştir. Bu sebeple de işlerine geldiğinde demokrasi, işlerine gelmediğinde ise baskı ve tahakküm anlayışı tezahür etmektedir."

Karamollaoğlu, "Milli Görüş Hareketi" olarak darbelerden ve darbeci vesayetten, milletle beraber en çok sıkıntıyı kendilerinin çektiğini, 15 Temmuz gecesi tankların karşısında durdukları gibi, bundan sonra da böyle bir zihniyetin her daim karşısında duracaklarını vurguladı.

"Devlet bir aylık fitre bedelini vatandaşa yardım olarak versin"

"Bugün içinde bulunduğumuz, bildiri krizi değil, ekonomik krizdir, geçim derdiyle ilgili krizdir." diyen Karamollaoğlu, iktidara, "devlet olarak bir aylık fitre bedelini vatandaşa yardım olarak vermesi" çağrısında bulundu. Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Diyanetin belirlediği fitre miktarı bir kişi için 28 lira, ayda 840 lira eder. Ramazan ayında herkese bu 840 lira fitre bedelinin karşılığını ödeyin. Bir evde iki kişi yaşıyorsa 1680 lira, 3 kişiyse 2 bin 520 lira, dört ve daha fazlasıysa buna göre hesap edilebilir. Bunu iktidar olarak yapabilirseniz, bu o kadar da zor değil, 83 milyonun en azından ramazan ayını sıkıntısız geçirmesine, karnını doyurmasına vesile olursunuz."