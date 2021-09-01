Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) nedeniyle Bayraktar ailesini tebrik ederek, "Çok ama çok büyük başarılara imza attılar, şu anda da ülkemizin medarıiftiharı oldular." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, adli yıl açılış töreninin yapılacağı yeni Yargıtay binasının "muhteşem" olduğunu, ancak adaletin, binanın güzelliğine göre tecelli etmediğini söyledi.

Adaletin tecellisinin, devletin varlığının en önemli özelliği olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Bugün adli yılın açılışında yapılacak konuşmalar da yine ihtişamlı olacak, güzel şeyler söylenecek ama söz yetmiyor artık. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Adalet, bizim parlayan yıldızımız, güneşimiz olmak mecburiyetinde." diye konuştu.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracına (TİHA) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli imkanlarla geliştirilen Akıncı TİHA şu anda göklerde. Ben bundan dolayı Bayraktar ailesini bir bütün olarak tebrik etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Yıllardır kendilerini tanıdım, çok ama çok büyük başarılara imza attılar, şu anda da ülkemizin medarıiftiharı oldular ve ülkemize bir güç kazandırdılar. İnşallah bundan sonra bu gelişmenin üzerine daha büyük ideallerin inşa edildiği bir dönem olur."

Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketi olarak geçmişte de bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve bu konuyu gündeme getirmeyi vazife bildiklerini vurgulayarak, özellikle Necmettin Erbakan'ın hayattayken bu konuyu çok önemsediğini aktardı.

"Ümit ediyorum Taliban, daha mantıklı, mutedil bir çizgi takip eder"

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, Amerika'nın 11 Eylül olaylarını gerekçe göstererek, 20 yıldır Afganistan'ı işgal ettiğini, daha sonra yenilerek, ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

11 Eylül'ün "düzmece bir saldırı" olduğunu ve bunun dünya tarafından kabul edilmeye başlandığını savunan Karamollaoğlu, "Şu anda Afganistan'da bir kargaşa var. İktidara gelen, adına Taliban deyin, mücahit deyin kim olursa olsun devlet yönetimini bilmeyen insanlar. Bunların içinde tahsilliler, bilgili olanlar var ama devlet yönetmek, hele de bugün Afganistan'da sıfırdan bir devleti yeniden inşa etmek kolay bir şey değil. Yaklaşımlar bile önemli. Bundan dolayı ümit ediyorum, Taliban, daha mantıklı, mutedil bir çizgi takip eder." değerlendirmesinde bulundu.