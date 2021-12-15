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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

15.12.2021 16:09
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için şu anda erken olduğu kanaatinde olduğunu belirterek "Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için şu anda erken olduğu kanaatinde olduğunu belirterek "Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Her alanda 2021'in zor bir yıl olduğunu, yeni yıla girerken de ümitlerin tükendiğini ifade eden Karamollaoğlu, yeni yılda da karamsar bir tabloyla karşılaşılacağının görüldüğünü söyledi. İnsanların mutsuz olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak her şeyden önce bu ülkenin kaybolan umutlarını yeşertmekte, insanımızın neşesini yeniden hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomideki kötü gidişin sadece fiyat artışından ibaret olduğunu, artışın da marketçilerden ve stokçulardan kaynaklandığını dile getirdiğini aktaran Karamollaoğlu, problemin aslında "kontrolden çıkan ve ekonomiyi istikrarsızlık batağına sürükleyen AK Parti'nin yanlış politikaları" olduğunu savundu.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin yönetim krizi yaşadığını, demokrasi kriziyle de karşı karşıya olunduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

"Bu geçirdiğimiz zor dönemde iktidarın, biraz daha kucaklayıcı, kendisiyle belki aynı fikirleri paylaşmayan ama içinde yaşadığı krizi iyi bilen kesimlerle mutlaka bir araya gelmesi ve onları dinlemesi gerek. Kim bunlar derseniz, başta meslek grupları gelir. Odalar, diğer meslek grupları. Bütün bu odalar, gruplar, uzmanlaşmış kesimleri temsil eden insanlardır."

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "İttifak kabul ederse bir sorun yok." sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin şu anda erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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