Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ukrayna Rusya gerilimine ilişkin, "Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27 Şubat 2011'de vefat eden eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatının mücadeleyle geçtiğini, hayatının her döneminin ayrı ayrı ele alınmasının gerektiğini belirten Karamollaoğlu, Erbakan'ın, cesur bir dava adamı ve kararlı bir lider olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, Erbakan'ın Türkiye, İslam alemi ve bütün insanlığın huzura, barışa kavuşabilmesi için büyük gayret gösterdiğini dile getirdi.

28 Şubat darbesini unutmadıklarının altını çizen Karamollaoğlu, "28 Şubat'la birlikte Erbakan Hocamızın önünü kesmek isteyenler, millete ağır bir darbe vurduklarının farkına varmışlardır. 28 Şubat, ekonomik ve sosyal maliyetlerinin yanında milletin hafızasında derin travmalara sebep oldu. Bugün ne yazık ki millet olarak o travmaların bedelini ödüyoruz." diye konuştu.

"28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz"

Ankara'da 28 Şubat Pazartesi günü tarihi bir toplantı yapacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla birlikte bir daha 28 Şubat'lar yaşanmasın, demokrasiye karşı kimse vesayet kurma hevesinde bulunmasın diye hazırlamış olduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi milletimize duyuracağız. Tabiri caizse 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilime de değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, iki ülke arasındaki gerilimi endişeyle takip ettiklerini aktardı. Karamollaoğlu, "Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'yı bir devlet olarak tanımamak Rusya'ya bir şey kazandırmaz. Müdahalesine bir gerekçe hazırlar ama bu ne kendisine ne de dünya barışına katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da soydaşların ve Müslümanların da yaşadığını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz 2014 yılında Kırım'ın ilhakı neyse Rusya'nın şu anda Ukrayna'daki müdahalesini de aynı çerçevede mütalaa ediyoruz." görüşünü paylaştı.