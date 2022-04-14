Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti

14.04.2022 17:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Merkezi'ndeki ziyarette, görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılarla ilgili konuştuklarını ve yurt dışındaki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin var olan sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmasını dileyen Karamollaoğlu, "Tabii bu kendiliğinden olacak iş değil. İktidarların ülkenin dertlerini kendilerine dert edinerek, birtakım politikaları tatbikata koymalarıyla mümkün. Yurt dışındaki problemler de öyle. Avrupa birdenbire karıştı ama esas itibarıyla bizim kendi bölgemiz karışık bir durumda. İslam aleminde birtakım sıkıntılar var. Bunun için de mutlaka birtakım adımların atılması icap eder." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Geçtiğimiz günlerde üçlü ittifaktan bahsetmiştiniz. Nedir bu üçlü ittifak?" sorusunu, "Ben, 'ittifak içinde ittifaklar olabilir' kanaatini gündeme getirmiştim. Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır. Yoksa bu 6'lı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedim." şeklinde yanıtladı.

Bugünkü ziyarette HÜDA PAR ile ittifak konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise Karamollaoğlu, "Böyle bir konu gündeme gelmedi. Seçimle ilgili bu tip konuların seçim sathı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim." karşılığını verdi.

Yapıcıoğlu da görüşmede gündemdeki hem iç hem de dış konuları konuştuklarını ifade etti.

Bugün Merkez Bankasının politika faizini yüzde 14'te sabit tuttuğuna işaret eden Yapıcıoğlu, "Merkez Bankasının politika faizini düşürmesinden sonra şunu da gördük ki kredi faizleri de yükseliyor. Kredi faizleri yükselirse politika faizini ne kadar düştüğünün çok fazla bir önemi yok. Neticede kredi faizleri yükselirse bunlar doğrudan doğruya yatırım maliyetlerine yansıyor ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği politika faizinin düşmesinin olumlu manadaki etkilerini göremiyoruz." dedi.

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Temel Karamollaoğlu, Zekeriya Yapıcıoğlu, Kredi, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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