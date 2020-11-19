Akşener: "Faiz açıklaması, 'Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'e geçişin mecburi hale geldiğini gösteriyor" - Son Dakika

Akşener: "Faiz açıklaması, 'Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'e geçişin mecburi hale geldiğini gösteriyor"
19.11.2020 15:07
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı. (3)
Son Dakika Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Cezalı Ersin'den sonra Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran da sakatlandı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi