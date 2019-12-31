Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, ahlaklı siyaset anlayışına ve geleceğine umutla bakan bir Türkiye'nin inşasına zemin hazırlamasını ümit ederim. Mutluluğun, huzurun, adaletin, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ederim."

Saadet Partisi, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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