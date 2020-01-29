Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planıyla İsrail'in bu bölgedeki zulmünü arttırabilmesi için Filistinlilerin taleplerini hiçe sayan bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını yönelik eleştirilerde bulundu.

Trump'ın kendi menfaatinin dışında hiçbir şeyi düşünmeden hareket eden bir ABD Başkanı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "İsrail devletinin kurulması bir faciaydı. Trump, İsrail'in bu bölgedeki zulmünü arttırabilmesi için Filistinlilerin taleplerini hiçe sayan bir yaklaşım sergiledi." diye konuştu.

Projenin çelişkilerle dolu olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan Kudüs bölünemez ve İsrail'in devletinin başkentidir diyor. Öbür taraftan da diyor ki 'Belli bir bölgede Filistin'in başkenti olarak kabul edilmelidir.' Bu kadar aptalca bir ifade olur mu? ABD'deki siyasiler siyonizmin temelini oluşturuyor. Zulüm ile geleceklerini inşa ediyorlar. İsrail'in bu zulmü mutlaka bir gün gelecek geri tepecektir. Bütün dünyayı karşısına alıyor. İslam ülkeleri de bir birlik olarak bu projenin karşısında olduklarını ilan etmelidirler. Biz buna razı olmadığımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz. Devletimiz de açık ve net bir tavırla projeye karşı olduklarını belirtmelidir."

"Deprem dikkate alınarak bir şehir yapılmamış"

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından parti olarak bölgede incelemelerde bulunmak üzere birtakım ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Karamollaoğlu, vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunun altını çizerek," İstanbul'a uzanan koridorda ciddi bir deprem beklentisinin olacağı yönündeki fikirlerde uzmanlar ittifak ediyor. Bugüne kadar alınması gereken tedbirler alınmadıysa bundan sonra bu tedbirlerin alınacağı ve gerekli adımların atılacağı konusunda tereddütteyiz. 'Deprem olduktan sonra gerekli tedbirleri alacağız' diye üst perdeden konuşmak kimseye fayda sağlamıyor. " ifadelerini kullandı.

Trafik ile depremin çok ciddi bir ilişki içerisinde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul eğer bir deprem ile karşılaşırsa emin olun en büyük sorunlardan bir tanesi trafik olacaktır. Kimse şehirden çıkamayacak, kimse şehre giremeyecektir. Çünkü deprem dikkate alınarak bir şehir yapılmamış. Bu problemi bütün illerde şimdiden tedbir alıp çözmezsek yarın çok geç olur. Hasarlı binalar ile ilgili tespitler süratle yapılmalıdır. Eğer takviye edilerek emniyet sağlanacaksa yapılmalıdır. Takviyeye rağmen emniyet sağlanmıyorsa bir an önce yıkılmalıdır. Evleri tahrip olan, bütün varlıklarını kaybeden, geçim sıkıntısı çeken ailelere yardım edilmelidir."

Öte yandan Temel Karamollaoğlu, Filistinlilerin sesini duyurmak için miting düzenlemeyi planlandıklarını da bildirdi.