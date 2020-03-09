Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Şevket Kazan için taziye mesajı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren partinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski bakanlardan Şevket Kazan için taziye mesajı paylaştı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş Hareketi öncülerinden, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve Eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan ağabeyimiz ahirete irtihal etmiştir. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ederim. Mekanı cennet, makamı ali olsun."