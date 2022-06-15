Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Açıklaması

15.06.2022 13:44
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, üniversiteyi bitiren gençlerin büyük kısmının iş bulamadığını, ama okurken aldığı kredinin taksitini ödeme mecburiyetinde bırakıldığını belirterek, iktidarın bu borçların tamamının karşılanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım" dediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa." diye konuştu.

Karamollaoğlu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin de "Net olarak, hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra, altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz. Gereği de yok." görüşünü paylaştı.

"Ekonomik değerler nereye baksak artık iç acıcı değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereye açık olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, milletin artık geçmişte düştüğü hataya bir daha düşmeyeceğini ve "bugünkü Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilemeyeceğini" savundu.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı önlenmeden vatandaşın hayat şartlarının düzelmesinin mümkün olmadığına işaret eden Karamollaoğlu, "Sürekli '6 ay sonra düzelecek' vaadini tekrar ediyorlar. Milletin de artık buna karnı doydu diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik değerler nereye baksak artık iç acıcı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin, '3. kez aday olamaz' maddesini işleme koyabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle böyle bir adım attığı taktirde adaylığı iptal edilir. Anayasa Mahkemesinin de Yüksek Seçim Kurulunun da buna rıza göstermesi mümkün değil. Açık bir hüküm çünkü." karşılığını verdi.

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Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti Altı Siyasi Partinin 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' Toplandı. Altı Siyasi Partinin 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' Toplandı.
Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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