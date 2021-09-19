Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(Taliban'ın Afganistan yönetimini devralması) Türkiye'nin Afganistan'da bir destek temasında bulunmasını, onlara yol göstermesini biz de tasvip ederiz." dedi.

Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Karamollaoğlu, Türkiye'de ve dünyada huzur ve barışın hakim olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Huzur ve barışın sadece sözle gerçekleşmediğini belirten Karamollaoğlu, "Dünya çapında 'barış' dediğiniz zaman silahların susması icap eder ama silahlar susmaz. Çünkü birçok ülke kendi menfaatleri için başka ülkeleri istila etmekte tereddüt göstermezler. Hunharca davranmakta, katliam yaratmakta hiç tereddüt göstermezler. Dünya katliam sahneleriyle bugünlere gelmiştir. Bizler de geçmişimizde yer gelmiş hatalar yapmış olabiliriz ama zulüm bizim kitabımızda yazmaz, prensiplerimizde yer yoktur. Bundan dolayı esas hedefimiz, barışın ve huzurun tesisidir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, huzur ve barışın gerçekleşmesi için inanç, fikir, düşünce hürriyetine saygının şart olduğunu vurguladı.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Afganistan'da bir destek temasında bulunmasını, onlara yol göstermesini biz de tasvip ederiz. Çünkü bunlar devlet yönetimi nedir bilmiyorlar. Kırk yıldır sadece savaşmışlar. Önce Ruslara karşı, sonra kendi aralarında arkasından da Amerikalılara karşı. Ne oldu? Afganistan darmadağın oldu. Şimdi, onların kendilerine danışmanlık yapacak birilerine ihtiyacı var. Pakistan o konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Türkiye de yardımcı olacak gibi gözüküyor ama bu ağırlıklı olarak Taliban'ın tavrına bağlı. Eğer onlar dışarıdan hiçbir destek almadan kendileri bugünkü haliyle politikalarına devam etmek isterlerse başarılı olamazlar. Üzüntüm o. Allah hepimize yardım etsin. Onlara da aklıselim ihsan etsin."