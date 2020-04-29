Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı, hastalığı atlatanlara da şifa dileklerinde bulunan Karamollaoğlu, son günlerde açıklanan rakamların ümit verdiğini belirtti.

Hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karamollaoğlu, "Sağlık çalışanlarımız hakikaten çok ciddi bir mücadele verdiler, fedakarca davrandılar. Sağlık çalışanlarının gayretlerini unutmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Afrin'de sivillere yönelik saldırısını lanetleyen Karamollaoğlu, salgın sürecinde halkın güvenlik güçlerine hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Salgın nedeniyle ekonomik krizin büyüdüğü değerlendirmesinde bulunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Salgın sebebiyle iş yerlerinin büyük bir kısmı kapandı. Esnafın büyük çoğunluğu işçi çıkarmak zorunda kaldı. Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo. Bakınız çok açık bir şekilde ifade ediyorum; eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami gelecek."

Türkiye'nin bir numaralı meselesinin tarım ve gıda olduğunu öne süren Karamollaoğlu, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda tarım ürünlerinin ithal edilebileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği yardım malzemelerini Suriye, Arakan, İran ve Filistin'e de göndermesi gerektiğini savundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle bazı kesimlerce hedef alınmasını nkabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile hayatının kutsallığı, neslin muhafaza edilmesi gibi kuralların yanında çalmamak, rüşvet yememek, devlet malına el uzatmamak, adil davranmak, insan öldürmemek bizim inancımızın temelini oluşturur. Buradan bu ülkede toplumun değerleriyle çatışarak yol almaya çalışanlara sesleniyorum. Bu milletin değerlerini, inançlarını küçümseyemezsiniz. Bu tavırla bir yere varmanız mümkün değildir. Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanına saldırmayı doğru görmüyoruz."

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Ali Erbaş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:38 Kaynak: AA


Son Dakika

Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı         
16:22
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu         
16:17
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 21:22:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]