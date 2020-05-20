Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde büyük emek veren sağlık çalışanlarına bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesini önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde büyük emek veren sağlık çalışanlarına bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesini önerdi.

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün gece idrak edilen Kadir Gecesi'nin hayırlar getirmesi için dua eden Karamollaoğlu, bütün insanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Karamollaoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın 19 Mayıs 1919'da başladığını söyleyerek, bu savaşın içerisinde çok büyük dersler barındıran tarihin eşsiz sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

Savaş sonucunda Türkiye'nin işgalden kurtulduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, bu noktada gençlerin, İstiklal Savaşı'nın ruhundan dersler alıp ülkeyi aydınlık yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışması gerektiğini dile getirdi.

Bu ülkenin idealist, vatansever ve manevi değerlerine sahip gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Karamollaoğlu, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, ülke için şehit ve gazi olanları rahmet ve minnetle andı.

Karamollaoğlu, 18 Mayıs'ın Kırım Tatar ve 21 Mayıs'ın Çerkes sürgünlerinin yıl dönümleri olarak anıldığını belirterek, bu iki sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Destan yazan sağlık çalışanlarına teşekkür ederim"

Türkiye ve dünyada yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin sürdüğünün altını çizen Karamollaoğlu, "Dünyada ve ülkemizde vakaların azalması bizi sevindirmekte, umutlarımızı artırmaktadır ama ne olursa olsun tedbirlerden taviz verilmemelidir. Bilim Kurulunun kararları amasız, fakatsız uygulanmaya dikkat edilmelidir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, bu süreçte canlarını ortaya koyarak bir destan yazan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bize düşen ise hiç değilse bu çabalarına bir miktar karşılık vermektir. Bu sebeple hükümete önerimiz, bütün sağlık çalışanlarına hiç olmazsa bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesidir. Bu onların emeklerinin, fedakarlıklarının karşılığı kesinlikle değildir ama bu fedakarlık ve gayret karşısında da iktidarın bir şeyler yapmasına ihtiyaç vardır kanaatindeyim. Bu aslında onların hakikaten bütün fedakarlıklarının karşılığı olmaz ama gönül alma babında bir adım olur."

"Krizi bir üretim seferberliğine dönüştürelim"

Kovid-19 ile mücadele sürecinde yaşanan ekonomik gelişmelere değinen Temel Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz sadece ekonomide değil her alanda bir çıkmazın içine sürüklenmiş bulunuyor. Bu sebeple buradan bir çağrı yapmak istiyorum, içinde bulunduğumuz bu krizi gelin hep beraber bir fırsata çevirelim. Gelin bu krizi bir üretim seferberliğine dönüştürelim. Kaynaklarımızı artık betona ve inşaata değil tarıma, çiftçiye, hayvancılığa aktaralım. Sadece AVM'lerin değil küçük ve orta ölçekli esnafın da yanında olalım, onları da destekleyelim."

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:40 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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