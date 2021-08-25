Üye Girişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi

25.08.2021 14:16

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin, "Enflasyon yüzde 30 iken siz eğer çalışana enflasyonun üzerinde yüzde 5'lik artış verirseniz işte o hakiki manada zamdır. Ama uzun zamandır maalesef çalışan insanımız bundan yoksun durumda. Bundan dolayı Sayın Bakan'ın 'En yüksek rakamları verdik.' demesini kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, işsizlik fonu varlığında 2021'in ilk 3 ayından itibaren devam eden düşüş eğer önlenemezse, bu fonun 2 yıla kalmadan tamamen eriyeceğini söyledi.

Devlet gelirlerinin giderleri karşılamaktan aciz duruma düştüğünü belirten Karamollaoğlu, bu sebeple hem işçi ve memur maaşlarının gerektiği gibi artırılamadığını hem de yapılan zamların emekliler de dahil insanları ciddi geçim sıkıntısı içine sürüklediğini ifade etti. Memur ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zam demek çalışan bir insanın geçimini daha rahat karşılayacağı bir artış demektir. Bundan dolayı da her zaman enflasyon dikkate alınarak zam rakamları ortaya konur. Eğer bir memlekette enflasyon yüzde 30-40'sa siz de çalışan insana yüzde 29 zam yaptıysanız bunun adına zam denmez. Çünkü geçimini bir önceki seneden daha zayıf noktada karşılayacak bir artış almıştır. Enflasyon yüzde 30 iken siz eğer çalışana yüzde 35 yani enflasyonun üzerinde yüzde 5'lik bir artış verirseniz işte o hakiki manada zamdır. Ama uzun zamandır maalesef çalışan insanımız bundan yoksun bir durumda. Bundan dolayı Sayın Bakan'ın 'En yüksek rakamları verdik.' demesini kabul etmemiz mümkün değildir."

Karamollaoğlu, geçmişte enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğu dönemlerde bazı hükümetlerin tarihe damga vuran zam oranları yaptığını söyledi. Ekonomi sil baştan ele alınmadan Türkiye'nin problemlerini çözmenin mümkün olmayacağını ileri süren Karamollaoğlu, ekonominin köklü şekilde düzelmesinin kaynakların doğru kullanılmasıyla mümkün olduğunu, bu durumda bütün kaynakların yatırıma aktarılması gerektiğini kaydetti.

"Asker olarak bizim orada bulunmamızı arzu etmiyorlar"

Taliban'ın Türk askerini Afganistan'da istemediğinin gündeme geldiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Geçmişte Afgan ordusunun subaylarını Türkiye'de yetiştirme imkanı tanınmıştı. Bundan sonra da olabilir ama asker olarak bizim orada bulunmamızı arzu etmiyorlar. Onlar, 'Eğer destek vermek istiyorsanız iş adamlarınızla, kalifiye insanlarla gelin bizim kalkınmamıza destek verin.' diyorlar ki, mantıklı olan da budur." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi

Toplu Sözleşme, Enflasyon, Memur, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedenini parçaladılar 16:32 Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedenini parçaladılar Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız 16:17 Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı 15:12 Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi 15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar

Son Dakika Haberleri
16:35 Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum         
16:35
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi         
16:21
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi         
15:08
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler         
14:51
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı buluyor Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı buluyor         
13:55
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement