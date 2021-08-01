Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Van İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Huzur istiyorsak yapacağımız birinci iş kendi dilimize, üslubumuza hakim olmaktır. Bir diğer husus da farklılıklarımızı kabul edeceğiz." dedi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Karamollaoğlu, son günlerde ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Birçok yerde art arda yaşanan yangınların herkesi derinden üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, önce Karadeniz bölgesinde dün de Van'da meydana gelen sellerin hasara neden olduğunu aktardı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karamollaoğlu, zarar görenlerin en kısa zamanda zararlarının telafi edilmesini temenni ettiğini, bu konuda da iktidara görev düştüğünü dile getirdi.

Konya'daki yaşanan felaketi de bir ailenin katledilmesini de şiddetle kınadığını bildiren Karamollaoğlu, "Bu bir vahşettir. Biz bunun neden meydana geldiğini anlamak, gerekli tedbirleri almak ve memleketimizde kardeşliği pekiştirmek mecburiyetindeyiz. Ülkemiz badireli bir dönemden geçiyor." ifadesini kullandı.

"Birbirimizle konuşurken nezaketi bırakmamalıyız"

Kendilerine verilen bilgiyi toplumun faydası için kullanmakla mükellef olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Birbirimizle kavga etmek için değil, birbirimizi incitmek için hiç değil. Biz Cenab-ı Hakkın bize bahşetmiş olduğu imkanları bu milletin, insanlığın faydasına kullanmak mecburiyetindeyiz. Başlangıçtan beri hepimizin ilk istediği şey huzur. Huzurlu yaşamak istiyoruz. Huzur nasıl olur, kanunlarla mı sağlanır? Evet kanunlarla sağlanacak bazı hususlar vardır. İnsanlar aşırı giderse, karşısındakini rencide ederse, haksız isnatlarda bulunursa cezalandırılmalıdır ama bir de üslup var. Söze "hain" diye başlarsan bunun bir cezası olur da bu ceza manevi bir cezadır daha çok. Biz önce konuşmasını öğrenmek mecburiyetindeyiz bu memlekette siyasiler olarak. Birbirimizle konuşurken nezaketi bırakmamalıyız."

"Üslubumuza hakim olmalıyız"

Bu ülkede yaşayan herkese insanca muamele etmeleri, hürmet göstermeleri gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi olarak sadece Türkiye'nin değil, içinde bulunduğumuz bölgenin ve insanlık aleminin bütün problemlerini çözecek bilgiye sahibiz. Biz herkese, bizimle aynı fikirleri paylaşmayan insanlara da bir kardeş gibi muamele etmeyi bilmeliyiz. Bu, kanunla olacak bir iş değil, bu tamamen bir davranış. Onun için Sayın Cumhurbaşkanına da, Cumhurbaşkanını destekleyenlere de, ana muhalefet partisi genel başkanına ve diğer parti mensuplarına da elbette dostça, kardeşçe yaklaşmayı bir görev biliyoruz. Huzur istiyorsak yapacağımız birinci iş kendi dilimize, üslubumuza hakim olmak. Bir diğer husus da farklılıklarımızı kabul edeceğiz."

Karamollaoğlu, hedeflerinin bütün dünyada barış ve huzuru tesis etmek olduğunu vurgulayarak, "Dünyaya huzur getirelim de nerden başlayacağız? Elbette önce kendi evimizden. Peki kendi evimizden nerde başlayacağız? Önce ahlaki ve manevi değerleri ihya edeceğiz, yalan söylemeyeceğiz, yolsuzluk yapmayacağız, israfa tevessül etmeyeceğiz. Rüşvete kesinlikle izin vermeyeceğiz, işi ehline teslim edeceğiz. Bunlar işte ahlaki ve manevi değerlerdir." şeklinde konuştu.

Tek liste ile yapılan seçimde Özay İlhan yeniden il başkanlığına seçildi.

Karamollaoğlu, kongrenin ardından beraberindeki partililerle esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.