Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor"
Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 'İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor' - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor"

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'de yıllardır haksız politikalara imza attığını belirterek, ABD, Rusya ve Çin tarafından da "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmamasını" eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'de yıllardır haksız politikalara imza attığını belirterek, ABD, Rusya ve Çin tarafından da "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmamasını" eleştirdi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'in şiddet politikalarına tepki gösterdi.

İsrail'in menfaatleri uğruna tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere yıllardır zulmettiği söyleyen Karamollaoğlu, "Mazlumların haklarını arayamadığı, elde ettikleri hakları sonuna kadar kullanamadığı bir yerde adaletten söz edilemez." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler tarafından "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmadığını" kaydederek, dünyada barış, huzur ve adaletin sağlanması bakımından İsrail'in haksız eylemlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi Azil sürecinde yeni gelişme: Trump'ı en fazla kaygılandıran tanık ifade verecek ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:53:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "İsrail'in zulmüne ses çıkarılmıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]