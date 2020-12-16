Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

16.12.2020 13:55
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını şiddetle kınadıklarını belirterek "Tepki göstermek sadece lafta kalırsa hiçbir mana ifade etmez.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını şiddetle kınadıklarını belirterek "Tepki göstermek sadece lafta kalırsa hiçbir mana ifade etmez. Bundan dolayıdır ki Türkiye'nin bu konuda elini güçlendirecek başka adımların atılmasına ihtiyaç olduğunu görmesi icap eder. Bunun kararını iktidar verecek." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'de yoksulluk sıkıntısının yaşandığı tartışmalarında iktidarın söylemlerinin "iktidarın halktan kopmasının göstergesi" olduğu değerlendirmesinde bulunan Karamollaoğlu, "Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı çünkü artık yaşam tarzı haline geldi, demek halimizi şu anda en ciddi en güzel ifade eden cümledir." ifadesini kullandı.

Hükümetin tarım politikasını eleştiren Karamollaoğlu, bu konunun ihmal edilemeyeceğini ve tüm dünya için tarımın en önemli sektör olduğunu belirterek "Tarım ayağa kalkmadan insanın karnı doymaz." dedi.

"Tepki göstermek sadece lafta kalırsa hiçbir mana ifade etmez"

ABD'nin yaptırım kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz Amerika'nın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı kabul etmek durumunda değiliz ama bu sadece tepki göstermekle halledilebilecek bir konu değil. Türkiye olarak tepki göstermekle mükellefiz. Muhalefet olarak da el birliğiyle bu tepkiyi gösteriyoruz ancak bunun çözümünü bulacak olan iktidarın kendisidir. Tepki göstermek sadece lafta kalırsa hiçbir mana ifade etmez. Bundan dolayıdır ki biz ABD'nin tavrını şiddetle kınadığımızı ama Türkiye'nin de bu konuda elini güçlendirecek başka adımların atılmasına ihtiyaç olduğunu görmesi icap eder. Bunun kararını iktidar verecek."

"İran ile asırlık güvenimizi tazelemeye ihtiyacımız var"

Türkiye'nin İslam ülkeleriyle münasebetini yeniden tanzim etmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, İslam ülkelerinin büyük bir kısmının, zulmün zirveye çıktığı noktada İsrail'in politikalarını benimsemeye başladığını, bunun da ilgilenmediği için Türkiye'nin mesuliyeti altında bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye-İran ilişkilerine de değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda birdenbire bir şiir vesilesiyle İran ile aramızda bir soğukluk meydana geldi. İnşallah bu soğukluğun süratle telafi edileceğine inanıyorum. İran da soğukkanlı davranıyor. Türkiye de soğukkanlı davranacak. Bizim en azından münasebetlerimizi daha samimi tutmaya, birbirimize olan asırlık güvenimizi tazelemeye ihtiyacımız var."

"MHP polemik dışında hiçbir işe girmiyor"

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Siyasi partiler böyle taleplerde bulunur bulunmaz bu kendilerinin bileceği iş ama bu hukukun yapacağı bir iş. Siyasi partilerin şikayetleri o kadar önemli değil. Savcılar var, oturup konuşsunlar. Bunu gündeme atmak ne manaya geliyor. Ortada birdenbire bir sıkıntı doğurmak, bir polemik meydana getirme arzusu içindeler. Zaten MHP polemik dışında hiçbir işe girmiyor. Ne Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi derdinde ne eğitim ne sağlık... Sadece polemik. Bunu yapmak istiyorsa kendi bilecekleri iş ama bu hukuki bir meseleyse bırakın bunu hukukçular yapsın, yerine getirsinler."

Amerika Birleşik Devletleri, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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