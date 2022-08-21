Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel... - Son Dakika
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Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel...

21.08.2022 23:25
Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, bugün Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya geldi. Karamollaoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara"

YORUMLAR
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'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı Sona Erdi 'Liderler Buluşması'Nın Altıncısı Sona Erdi Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Hem 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı' Hem de Sadece Bu Masa... Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Hem 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı' Hem de Sadece Bu Masa...
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Temel Karamollaoğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel... - Son Dakika
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