Karamollaoğlu'ndan, Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ Projesine tepki: Dar gelirlilerin ev sahibi olma umudunu seçim malzemesi olarak kullanmakta

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün parti genel merkezinde haftalık basın toplantısını düzenledi. Karamollaoğlu; TOKİ Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti, dış politika ve hayat pahalılığı konularına değindi.

Karamollaoğlu özetle şunları söyledi:

"DAR GELİRLİLERİN EV SAHİBİ OLMA UMUDUNU SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANMAKTA"

"Hayat pahalılığının oluşturduğu sıkıntıları gideremeyen ve memnuniyetsizleri ortadan kaldıramayan iktidar ise kaybetmek korkusuyla neredeyse elindeki bütün kartları masaya sürmeye başladı. Adeta bölümü bitirmek için tüm tuşlara basan bilgisayar oyuncusu gibi davranıyor. Psikolojik bir hava içinde. Ne var ki iktidarın vatandaşa verdiği müjdeler bu hayat pahalılığının yanında birer köpükten farksız gözüküyor. Sözde en büyük müjde olarak takdim edilen konular bile birkaç hafta içinde etkisini yitiriyor. Çünkü, bu konuda ciddi adımlar atılamıyor. Asgari ücret zammı, ek gösterge, EYT düzenlemesi derken yakın zamanlarda açıklanan TOKİ kampanyası iktidarın kendisinden hızla uzaklaşan seçmenlere yaptığı son girişimlerden birisi olarak tarihe geçti. Sayın Erdoğan, dar gelirlilerin ev sahibi olma umudunu seçim malzemesi olarak kullanmakta kararlı. Daha da açık bir ifadeyle insanımızın umutları ile duygularıyla oynuyor adeta. Konut, gündeme gelmişken bu sefer 500 bin konut müjdesi veren Sayın Cumhurbaşkanı acaba 2019 yılında müjdesini verdiği 100 bin konutun akıbetinden haberdar mı, merak ediyoruz.

"BÜYÜK VAATLERLE İNSANIN GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Biz söyleyelim, 2019'da benzer cümlelerle duyurulan 100 bin konut projesi temel aşamasından öteye geçemedi, vatandaşımızın ev sahibi olma hayalleri ne yazık ki gölete dönüştü. Bunu da bilerek kullanıyorum; çünkü, Aksaray'da gölete dönüşen temellerden biri maalesef 16 yaşındaki bir yavrumuzun ölümüne sebep oldu. Birbirine bağlamak için değil ama bir gerçeği ortaya koymak için bu ifadeleri kullanıyorum. TOKİ, vatandaşın umutları üzerine inşa edeceği bu 500 bin konuta başlamadan önce acaba 2019 hatta 2018 ve 2020 yılları arasındaki kuraya açtığı projeleri bitirebilecek mi biz bunun endişesini, şüphesini taşıyoruz. Öte yandan bu konutlar bitirilse bile ödeme planları dikkate alındığında yine dar gelirlilerinin konut sorununu çözmüş olacak bu projeler. İstanbul'da 18 bin lira, Türkiye genelinde 16 bin liranın altında gelirli olanların bu projelerde herhangi bir payı olmayacağı kesin. Bu da bir itiraf, kendileri söylüyorlar."

Karamollaoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti, "Çalışanlarımızın tahminen yüzde 70'i bu gelirin altında bir ücrete mahkum. Büyük konut hamlesi diye sunulan ve maalesef seçim yatırımı olduğu artık açık olan TOKİ projesinin hiçbir yaraya merhem olamayacağı da çok açık bir şekilde görülmektedir. Bu proje önemli bir proje. Bu proje mutlaka tatbik edilmeli, konut problemleri çözülmeden bir ülkede huzur ve iç barış tam olarak sağlanamaz. Herkes önce kendi evinde rahat, huzur içinde yaşayabilmeli. 20 yılık bir iktidar hala büyük vaatlerle insanın gönlünü almaya çalışıyor."