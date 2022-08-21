Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi - Son Dakika
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Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi

21.08.2022 15:29

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan ve altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği “liderler buluşmasından” ilk görüntüler servis edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan ve altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği "liderler buluşmasından" ilk görüntüler servis edildi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya geldi. Toplantıdan ilk görüntüler servis edildi.

Liderlerin bir araya geldiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir arada olduğu bir fotoğraf ile eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın D-8 ülkelerinin liderleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafının asılı olduğu görüldü.

YORUMLAR
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Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Temel Karamollaoğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi - Son Dakika
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