Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kazanımları Yasal Güvence Altına Alacak ve Keyfi Uygulamalara Son Verecek Olan Çağrısını Kıymetli Buluyor ve... - Son Dakika
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Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kazanımları Yasal Güvence Altına Alacak ve Keyfi Uygulamalara Son Verecek Olan Çağrısını Kıymetli Buluyor ve...

03.10.2022 23:38
Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kazanımları Yasal Güvence Altına Alacak ve Keyfi Uygulamalara Son Verecek Olan Çağrısını Kıymetli Buluyor ve...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu gece yaptığı; "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" açıklamasına destek verdi.

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kazanımları Yasal Güvence Altına Alacak ve Keyfi Uygulamalara Son Verecek Olan Çağrısını Kıymetli Buluyor ve... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kazanımları Yasal Güvence Altına Alacak ve Keyfi Uygulamalara Son Verecek Olan Çağrısını Kıymetli Buluyor ve... - Son Dakika
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