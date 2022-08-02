Karamollaoğlu: "Öğretmenlik, Belli Başına Bir Uzmanlık Alanıdır. Yaz Tatilinde Video İzleyerek Girecekleri Bir Sınavda Neyi İspat Etmeleri İsteniyor?" - Son Dakika
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Karamollaoğlu: "Öğretmenlik, Belli Başına Bir Uzmanlık Alanıdır. Yaz Tatilinde Video İzleyerek Girecekleri Bir Sınavda Neyi İspat Etmeleri İsteniyor?"

02.08.2022 18:08
Karamollaoğlu: "Öğretmenlik, Belli Başına Bir Uzmanlık Alanıdır. Yaz Tatilinde Video İzleyerek Girecekleri Bir Sınavda Neyi İspat Etmeleri İsteniyor?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavıyla ilgili “Öğretmenlik, zaten belli başına bir uzmanlık alanıdır. Yaz tatilinde saatlerce video izleyerek girecekleri bir sınavda neyi ispat etmeleri isteniyor? Biz tüm bu ayrımları kaldıracak; öğretmenliğin itibarını yeniden kazandıracak ve öğretmenlerimizin haklarını eksiksiz vereceğiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavıyla ilgili "Öğretmenlik, zaten belli başına bir uzmanlık alanıdır. Yaz tatilinde saatlerce video izleyerek girecekleri bir sınavda neyi ispat etmeleri isteniyor? Biz tüm bu ayrımları kaldıracak; öğretmenliğin itibarını yeniden kazandıracak ve öğretmenlerimizin haklarını eksiksiz vereceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavını eleştirdi. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"'Atanamayan öğretmen', 'sözleşmeli öğretmen' gibi birçok ayrıma tutulan öğretmenlerimiz şimdi de 'uzman' ve 'başöğretmen' gibi sıfatlarla ayrıştırılıyor. Zaten öğrencilerimizi yanlış sınav sistemleri ile yoran bu anlayış, şimdi de öğretmenlerimizin enerjisini tüketiyor!

Öğretmenlik, zaten belli başına bir uzmanlık alanıdır. Yaz tatilinde saatlerce video izleyerek girecekleri bir sınavda neyi ispat etmeleri isteniyor? Biz tüm bu ayrımları kaldıracak; öğretmenliğin itibarını yeniden kazandıracak ve öğretmenlerimizin haklarını eksiksiz vereceğiz."

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Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: 'Öğretmenlik, Belli Başına Bir Uzmanlık Alanıdır. Yaz Tatilinde Video İzleyerek Girecekleri Bir Sınavda Neyi İspat Etmeleri İsteniyor?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: "Öğretmenlik, Belli Başına Bir Uzmanlık Alanıdır. Yaz Tatilinde Video İzleyerek Girecekleri Bir Sınavda Neyi İspat Etmeleri İsteniyor?" - Son Dakika
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