Saadet Partisi Genel Merkez Binası Tahliye Ediliyor (1)
19 dakika önce
- Saadet Partisi Genel Merkezi'nden dış detay Dışarıda bekleyen polis ekipleri Görevlilerin binaya giriş yapması ANKARA - Saadet Partisi Genel Merkez binası tahliye ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:59 Kaynak: AA
- Saadet Partisi
Genel Merkezi'nden dış detay
Dışarıda bekleyen polis ekipleri
Görevlilerin binaya giriş yapması ANKARA - Saadet Partisi Genel Merkez binası tahliye ediliyor.
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