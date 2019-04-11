Saadet Partisi Genel Merkez Binası Tahliye Ediliyor (2)
1 saat önce
- Saadet Partisi Genel Merkezi'nden detay Genel merkezden eşyaların çıkarılıp kamyona yüklenmesi Necmettin Erbakan'ın fotoğrafının taşınması Saadet Partisi avukatı Fatih Beyazıt'ın açıklamaları ANKARA - Saadet Partisi Genel Merkez binası tahliye ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:06 Kaynak: AA
- Saadet Partisi
Genel Merkezi'nden detay
Genel merkezden eşyaların çıkarılıp kamyona yüklenmesi Necmettin Erbakan
'ın fotoğrafının taşınması
Saadet Partisi avukatı Fatih Beyazıt
'ın açıklamaları ANKARA - Saadet Partisi Genel Merkez binası tahliye ediliyor. Saadet Partisi avukatı Fatih Beyazıt, tahliye süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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