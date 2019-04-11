Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Ediliyor -1

Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Ediliyor -1

56 dakika önce

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyorAnkara'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi başlatıldı.

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Ankara'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi başlatıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay kararı ardından bugün Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında tahliye işlemi başlatıldı. Sabah icra memurları, polis eşliğinde SP Genel Merkezi'nde tahliyeyi başlattı. Parti yetkilileriyle görüşen görevliler, daha sonra içeriye girerek inceleme yaptı. Daha sonra işçiler, partideki eşyaları genel merkez önüne gelen kamyona yüklemeye başladı. Tahliye işlemi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
Ankara, Merkez, Saadet Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı! 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Ediliyor -1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]