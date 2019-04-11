Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Ediliyor (3)

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMAYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener, tahliye işleminin sürdürüldüğü Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener, tahliye işleminin sürdürüldüğü Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Ener, Genel Merkez için haciz işlemi bulunmadığını, SP yetkililerinden 1 Nisan'da binanın tahliye edileceği yönünde taahhüt aldıklarını söyledi. Tahliye sırasında SP'nin kurucusu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafının, binadan parti görevlisince çıkarılarak, kamyona koyulduğunun hatırlatılması üzerine Ener, şöyle konuştu:



"Saadet yetkilileri, bizi şaşırtmadılar. Tamamen haklı, hukuki bir yasal işlemi daha siyasi şova dönüştürmeyi tercih ettiler. Bu bina Refah Partisi'nin iktidarına ev sahipliği yaptı. Bundan böyle de milli görüşün ruhuna uygun bir şekilde, milli görüş prensipleri doğrultusunda çalışan Türkiye sevdalılarına hizmet binası olacaktır. 4 ay önce imzaladıkları tahliye taahhütnamesinden hiç bahsetmeden, bu yaşananları siyasi malzemeye dönüştürüp, buradan siyasi ikbal bekleyenlerin kucağında Erbakan resmi de olsa siyasetlerinde milli görüşten eser kalmamıştır. Bugün Saadet Partisi'nin milli görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor. Bu olayın tüm milli görüşçülere ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz."





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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