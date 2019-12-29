Saadet Partisi Genileştilmiş İl Divan Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genileştilmiş İl Divan Toplantısı - Son Dakika

Saadet Partisi Genileştilmiş İl Divan Toplantısı

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, "Saadet Partisi olarak milletimizin yaşadığı sorunları dile getirirken, çözüm önerilerimizi de yaptığımız çalıştaylarla ortaya koyuyoruz.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, "Saadet Partisi olarak milletimizin yaşadığı sorunları dile getirirken, çözüm önerilerimizi de yaptığımız çalıştaylarla ortaya koyuyoruz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Canbay, partisinin Antalya İl Başkanlığında düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısında yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'de eğitimden tarıma, sağlıktan adalete ve dış politikadan ekonomiye kadar her alanda pek çok sorun yaşandığını savundu.

Siyasetin gayesinin, toplumda sürekli problemleri dile getirmek değil, çözüm sunmak olduğunu dile getiren Canbay, "Saadet Partisi olarak milletimizin yaşadığı sorunları dile getirirken, çözüm önerilerimizi de yaptığımız çalıştaylarla ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Canbay, sorunlara ilişkin çözümlerin adil ve merhametli olması gerektiğini dile getirerek, yoksulluk ve kadın cinayetlerinin de bu siyaset anlayışıyla çözüleceğini ifade etti.

Kargaşadan çıkmanın tek yolunun toplumun her kesimiyle oturabilmek ve konuşabilmek olduğunu ifade eden Canbay, şunları kaydetti:

"İnsanların bir kısmını mezhebinden bir kısmını partisinden bir kısmını da etnik kökeninden dolayı ayırırsanız, sizin gibi düşünmeyenleri hain ilan ederseniz, bazı insanlarla konuşmayı gereksiz görürseniz, toplumda huzur ve barış ortamını sağlayamazsanız. Saadet Partisi'nin ortaya koyduğu en isabetli politika budur. Herkesle oturabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz ve bu kargaşadan nasıl çıkacağımızı hep beraber bulmalıyız. Ne yazık ki bu iktidara da zaman zaman bu önerilerimizi sunduk. 'Gittiğiniz yol yanlış, burası çıkmaz sokak.' dediğimiz halde bu yanlış yoldan dönmüyorlar. Bunu da defalarca gördük."

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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