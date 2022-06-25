Saadet Partisi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı yapıldı

25.06.2022 16:50
Saadet Partisi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı yapıldı

Saadet Partisi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

Partinin Genel Merkez İdare Kurulu Üyesi İbrahim Veli, ilçedeki bir tesiste gerçekleştirilen, Havza, Vezirköprü, Kavak ve Ladik ilçe teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, herkesin saadet ve huzur içinde yaşadığı, üretenin hakkını aldığı bir Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Veli, "Dolayısıyla bu konuda seferberlik ilan edilmelidir. Önümüzde seçim var. Bu seçim, milletimiz için büyük bir fırsattır. Farklı programları olan 6 siyasi parti bir araya geldi ve belli konularda ittifak ederek bir masa etrafında memleketimizin ve milletimizin meselelerine çözüm üretmek üzere buluştu. İnşallah buradan hayırlı neticeler çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Genel Merkez İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu da Türkiye'nin geçmişte yurt dışına uçak satan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Kontrollü olarak maddeten ve manen çöküş süreci maalesef devam ettiriliyor. Günlük hayattaki birtakım imkanlarla konfor ve rahat artırılarak bu gerçeği şimdiye kadar örtmeyi başardılar. Başkaları üretiyor, bize tükettiriyorlar." diye konuştu.

Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı da toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Türkiye, Havza, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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