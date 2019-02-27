Saadet Partisi Herkesten Oy İstiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin, partilerinin lehine adaylarını çekmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin, partilerinin lehine adaylarını çekmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz. Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim." dedi.



Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'a başarılar dileyen Karamollaoğlu, Şentop'un tarafsız bir duruşla Meclisi yöneteceğine ve Türk siyasetine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.



Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce şehit edildiği Hocalı Katliamı'nın tarihe korkunç bir olay olarak geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, vefatının 8. yılı dolayısıyla eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'a da Allah'tan rahmet diledi.



Karamollaoğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu anımsatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve adliye camiasının üst kademelerinin yanı sıra sermaye çevreleri, basın yayın kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin darbeye destek verdiğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlere ilişkin ifadelerini hatırlatan Karamollaoğlu, "Düne kadar anketleri kendileri de manipüle ederek bir yere getiriyorlardı ama Saadet Partisinin anketlerde bir patlama yaptığını görünce şaşırdılar. 'Anketlere inanmıyoruz' diyor Cumhurbaşkanı. Yarın sandıktan çıktığı zaman daha büyük bir şokla karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü bu gördüğün rakamın birkaç misli çıkacak." iddiasında bulundu.



Partisinin her zaman terörün karşısında durduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa'da, büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını Saadet Partisi lehine çekmesine ilişkin şunları söyledi:



"Burada bizim üzerimize yine gelecekler. HDP çekti, o halde bizi onunla itham ediyorlar. Şunu bilsinler, Sayın Erdoğan, HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz. Hiç farkımız yok. Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyorlar, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz. Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim."

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