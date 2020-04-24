Saadet Partisi İl Başkanı Demirkıran:

"Ramazan ayı diriliş ve toparlanma ayıdır. Sofraları bereketlendirir. Ramazan ayının manevi iklimi ruhlarımızın dirilişine, İslam dünyasında yaşanan kargaşa ve kaosun son bulmasına, karşı karşıya kaldığımız virüs salgınının bitmesine vesile olmasını diliyoruz"

İçerisinde rahmet, mağfiret, kurtuluş bulunan ramazan ayının, nefisleri ve gönülleri arındırdığını ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı