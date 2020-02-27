Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş'tan "28 Şubat süreci" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş'tan '28 Şubat süreci' açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş'tan "28 Şubat süreci" açıklaması

6 saat önce

Kayseri Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, "28 Şubat postmodern darbesinin" 23. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş'tan

Kayseri Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, "28 Şubat postmodern darbesinin" 23. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Ürkündaş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, darbenin insanlık suçu olduğunu söyledi.

Türk milletinin 28 Şubat postmodern darbesini hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını kaydeden Ürkündaş, şunları kaydetti:

"Milletimizin hür iradesiyle 1995 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuş bir partiye, milli görüş zihniyetine sahip olan Refah Partisi'ne yapılanlar o zamana kadar demokrasi havariliği yapanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Ekonomik alanda yapılan atılımlar, işçiye, memura, emekliye verilen o güne kadar görülmemiş zam oranları, denk bütçe sonucu devletin kasasının fazla vermesi, ekonominin reel bir yapıya bürünmesi, içte ve dışta spekülatörlerin ve güç odaklarının rahat at oynatamaması çeteleri harekete geçirdi."

Ürkündaş, "28 Şubat'ın bin yıl süreceğini iddia edenler bilmelidirler ki biz milli görüşçüler buradayız. Kıyamete kadar burada olmaya devam edeceğiz. Siz darbeciler ise bu milletin iradesine kasteden zavallılar olarak kalacaksınız." dedi.

Ürkündaş, merhum Necmettin Erbakan'a da ölüm yıl dönümü dolayısıyla Allah'tan rahmet diledi.

Saadet Partisi, 28 Şubat, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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