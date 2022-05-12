Saadet Partisi İl Başkanı Yazıcı: "Kaftancıoğlu'na Yönelik Ceza Onama Kararı Tüm Muhalefeti Sindirmeye Yönelik Bir Adımdır" - Son Dakika

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararını onamasını, "Canan Kaftancıoğlu'na yönelik ceza onama kararı tüm muhalefeti sindirmeye yönelik bir adımdır. Bu günleri mutlaka geride bırakacağız" sözleriyle eleştirdi.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun yargılandığı bazı davalarda verilen ve 'siyasi yasak' da içeren cezaları onadı.

Yargıtay'ın kararına karşı muhalefetten tepkiler gelmeye devam ediyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden Kaftancıoğlu'na destek verdi. Yazıcı'nın mesajı şöyle:

" Türkiye'yi devraldıkları noktadan geriye götürmeye yemin etmiş gibi davranan bu iktidar ilk seçimde gidecek İnşallah. Canan Kaftancıoğlu'na yönelik ceza onama kararı tüm muhalefeti sindirmeye yönelik bir adımdır. Bu günleri mutlaka geride bırakacağız."