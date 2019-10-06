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Saadet Partisi İl Divan Toplantısı

1 saat önce

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, tüm dünyada aşırı sağcı grupların iktidar yollarının açıldığını savundu.

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı, System.String[]

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, tüm dünyada aşırı sağcı grupların iktidar yollarının açıldığını savundu.

Partisinin il başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'unda düzenlenen divan toplantısında konuşan Karaduman dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini söyledi.

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Karaduman, şunları kaydetti:

"Bizle ana sütü gibi helal bir davayı miras bırakan Erbakan Hocamızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Erbakan Hocamızın bizlere bıraktığı milli görüş davasına ikinci elli yılında da helal getirmeden onun ortaya koymuş olduğu esas ve usüllerle birlikte en güçlü bir şekilde çalışmayı cenabı hak hepimize nasip etsin.

Bütün dünya insanlığının bugün yaşadığı krizlerin tarihsel, süreç içerisinde daha da kronik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bugün bütün dünyada göç hareketlerinin de dünyada yaygınlaşması ve yayılmasıyla beraber aşırı sağcı hareketlerin bütün dünyadaki ülkelerde yollarının açıldığı bir dönemi görüyoruz."

Toplantıya, Saadet Parti İl Başkanı Fethi Pehlivan ve partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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