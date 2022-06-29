Partiden yapılan açıklamaya göre, Ergene Velimeşe çamlık alanında gerçekleştirilen toplantıya il ve ilçe başkanlık divanları, kadın kolları ve gençlik kolları katıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, gençlik, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.