Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı

29.06.2022 14:39
Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı

Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı, divan toplantısını gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı, divan toplantısını gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ergene Velimeşe çamlık alanında gerçekleştirilen toplantıya il ve ilçe başkanlık divanları, kadın kolları ve gençlik kolları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Halil İbrahim Kart, kapı kapı dolaşacaklarını, meydanlarda stant kuracaklarını söyledi.

İnsanlara ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirten Kart, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, gençlik, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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