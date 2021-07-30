Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Seferihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ve yönetim kurulu üyeleri Seferihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erduran, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan oran yangınlarının nasıl çıktığının henüz belirlenemediğini belirterek, "Bu yangın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Erduran ve beraberlerindekiler daha sonra esnafı ziyaret edip, semt pazarında vatandaşlarla sohbet etti.