Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığına Erduran, seçildi - Son Dakika

Tek aday olan ve geçerli 347 oyun tamamını alan Mustafa Erduran, görevi Zekeriya Hazırbulan'dan devraldı.

İzmir'deki deprem nedeniyle basına kapalı düzenlenen kongrede divan başkanlığını Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç yaptı.

Partinin il başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kongre, 1 Kasım'da, Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et

Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin

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