Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Görevden Alındı

Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Görevden Alındı

47 dakika önce

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kasım Karadaş, Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz'un görevden alındığını bildirdi.

Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Görevden Alındı, System.String[]
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Kasım Karadaş, Karaköprü İlçe Başkanı Yakup Yavuz'un görevden alındığını bildirdi.

Kasım Karadaş, yaptığı yazılı açıklamada, temel esaslarına aykırı hareket eden parti mensuplarını uyarmak ve gerektiğinde bu konuda tavır almanın yetki organlarının görevi olduğunu belirtti.

Her zaman milletin menfaatini gözettiklerini ifade eden Karadaş, "Bu minvalde partimizin Karaköprü ilçe başkanı bugün itibariyle görevden el çektirilmiştir. Şahsi menfaatlerini ön planda tutan, ilkelerimize aykırı hareket eden kim olursa olsun, aynı akıbeti paylaşacaktır." açıklamasında bulundu.

Yakup Yavuz ise bugüne kadar partisi için en güzel şekilde çalıştığını ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Kendisini bu göreve getirenlerin, görevden alma hakkının da bulunduğunu kaydeden Yavuz, "Bu parti içi bir meseledir. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardı. Partimize zarar verecek hiç bir açıklamada bulunmadım. Bulunacak biri değilim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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