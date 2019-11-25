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Saadet Partisi Kayseri İl Divan Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri'de Saadet Partisi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Kayseri İl Divan Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri'de Saadet Partisi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, toplumun bir ayrışma yaşadığını öne sürerek, bu süreçte birleştirici rol oynamak istediklerini vurguladı.

İnsanların sıkıntılarını anlatmak için yola çıktıklarını belirten Arıkan, "Kayseri başta olmak üzere tüm Türkiye'de kararlı bir şekilde çalışarak kararsızların oylarını Saadet Partisi'ne göndermesi için hep beraber bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Biz Saadet Partisi olarak insanlara büyük resmi anlatmak zorundayız. Sıkıntıları anlatmak zorundayız. Bu işi başardığımız takdirde zaten birçok sorun çözülecektir." dedi.

Saadet Partisi, Mahmut Arıkan, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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