Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları Necmettin Erbakan'ı andı - Son Dakika
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Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları Necmettin Erbakan'ı andı

28.02.2022 09:28
Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları Necmettin Erbakan'ı andı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları tarafından vefatının 11. yıl dönümünde anıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları tarafından vefatının 11. yıl dönümünde anıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında açılan stantlarda Erbakan yad edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan'ın hayatında Kayseri önemli bir yer tutar. Çocukluk döneminin bir kısmını Kayseri'de geçirmiş. Hatıralarında Kayseri'den, Kayseri'nin tarihinden, ilin manevi yapısından bahseder. Bizler de Erbakan'ı anıları ile anarken fikirlerini hayata geçirmeye gayret ediyoruz. O, çok büyük bir liderdi. Gece gündüz vaktini insanların saadeti için harcadı. 'Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım' diyen hocamızın izinde yürümeye devam edeceğiz."

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Necmettin Erbakan, Fatma Kara, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Kayseri İl Kadın Kolları Necmettin Erbakan'ı andı - Son Dakika


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