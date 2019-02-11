Saadet Partisi, Konya Adaylarını Tanıttı
2 gün önce
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, milli görüş belediyeciliğinin istihdama zemin hazırlayan belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek, "Biz de inşallah istihdamı dikkate alan belediyecilik anlayışını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıyacağız." dedi.
Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman
, milli görüş belediyeciliğinin istihdama zemin hazırlayan belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek, "Biz de inşallah istihdamı dikkate alan belediyecilik anlayışını yeniden Türkiye
'nin gündemine taşıyacağız." dedi.
Yalman, Konya
'da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri için azimle çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'nin beklediği hayırlı hizmetleri yapacak belediye başkanlarını karşılarında görmek istediklerini dile getiren Yalman, huzur içerisinde bir seçim yaşamayı ümit ettiklerini ifade etti.
Seçimlerde ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini aktaran Yalman, "Milli Görüş belediyeciliği istihdama zemin hazırlayan bir belediyecilik anlayışıdır. Biz de inşallah istihdamı dikkate alan belediyecilik anlayışını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Ayrıca bir diğer husus ise emanete sahip çıkmaktır. Yani miletin malına ve emanetine sahip çıkma anlayışındayız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yalman, belediye başkan adayları Hasan Hüseyin Uyar
(Konya), Kenan Özcan
(Selçuklu
), Sinan Toprak
(Karatay
), Hüseyin Saydam
(Meram
), Mustafa Perihan (Akören
), Mustafa Karakaş
(Akşehir
), Mustafa Acar
(Beyşehir
), Mehmet Satılmış (Cihanbeyli
), Abdullah Uysal
(Çumra
), Veysel Kapçı (Doğanhisar
), Dursun Ali Yaşa (Emirgazi
), Nazım Seyhan
(Ereğli
), Ali Mermer
(Hüyük
), Lutfi Çelik (Ilgın
), Hüseyin Aydoğdu
(Kadınhanı
), Mustafa Ildız (Karapınar
), Ziya Tokgöz (Sarayönü
) ve Mehmet Emin Aydın
'ı (Taşkent
) tanıttı.
Toplantıya, Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya
ile çok sayıda partili katıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:44 Kaynak: AA
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek
Sedat Peker, Kendisini Eleştiren Karamollaoğlu'na Yaşı Üzerinden Yanıt Verdi