Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, İdlib için Meclisi toplantıya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, İdlib için Meclisi toplantıya çağırdı - Son Dakika

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, İdlib için Meclisi toplantıya çağırdı

6 saat önce

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Bugün ülkemizin talebiyle NATO dahi olağanüstü bir toplantı kararı almışken, TBMM'nin olağanüstü toplanmaması kabul edilebilir değildir.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, İdlib için Meclisi toplantıya çağırdı, System.String[]

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Bugün ülkemizin talebiyle NATO dahi olağanüstü bir toplantı kararı almışken, TBMM'nin olağanüstü toplanmaması kabul edilebilir değildir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İdlib'deki hain saldırıda 33 askerin şehit olduğunu, 32 vatan evladının da yaralandığını belirterek şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

"Ülke olarak derinden yaralıyız." diyen Karaduman, şöyle devam etti:

"Anne babaların yavrularını, gencecik kadınların eşlerini ve nişanlılarını kaybettiği, çocukların babasız kaldığı, 82 milyonun da fidanlarını kaybettiği bir ortamda sözün hiçbir anlam taşımayacağı bir sürecin içerisindeyiz. Uzun uzadıya konuşmak da boşluğu dövmekten başka bir anlam taşımayacaktır. Ancak bugün ülkemizin talebiyle NATO dahi olağanüstü bir toplantı kararı almışken, TBMM'nin olağanüstü toplanmaması kabul edilebilir değildir. Acilen TBMM'de milletvekillerinin bir araya geleceği kapalı oturumla bir olağanüstü toplantının yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Karaduman, bugün partilerin farklı olmasının hiçbir anlam ifade etmediği bir sürecin içerisinde olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ivedi bir şekilde Mecliste grubu bulunan ya da bulunmayan tüm siyasi parti genel başkanlarını acil eylem planı hazırlama noktasında bir toplantıya çağırması gerektiğini belirten Karaduman, "Özellikle milletimizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu böylesi bir dönemde, bu toplantı da büyük önem arz etmektedir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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