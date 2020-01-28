Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Elazığ'da yıkımına başlanan binada incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Elazığ'da yıkımına başlanan binada incelemede bulundu - Son Dakika

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Elazığ'da yıkımına başlanan binada incelemede bulundu

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Elazığ depreminde gördüğü hasar nedeniyle yıkımına başlanan binanın olduğu alanda incelemede bulundu.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Elazığ'da yıkımına başlanan binada incelemede bulundu, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Elazığ depreminde gördüğü hasar nedeniyle yıkımına başlanan binanın olduğu alanda incelemede bulundu.

Karamollaoğlu, İcadiye Mahallesi Kışla Caddesi'nde oluşan hasar nedeniyle dün akşam yıkımına başlanan 6 katlı binanın bulunduğu alana gelerek, burada bekleyen vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karamollaoğlu, "Buradaki binalarda hasar gözüküyor. Ancak bunu inşaat mühendisleri, kendileri bizatihi hem numune alarak hem de içeride bizzat kolonları denetleyerek bir rapor verecekler. Dışarıdan sadece çatlaklara bakarak kesin bir hüküm vermek doğru olmaz. Çok büyük geçmiş olsun. Allah muhafaza etmiş." diye konuştu.

Karamollaoğlu ve beraberindeki partililer, incelemenin ardından alandan ayrıldı.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Kışla Caddesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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