Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
27 dakika önce
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:45
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