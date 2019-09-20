Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

27 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.


CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:45 
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