Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki - Son Dakika

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İzmir'de müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına yönelik, "Hangi kesim olursa olsun camiler üzerinden, özellikle ezan sesi yerine farklı müzikler seslendirilmesi üzerine inşa edilen...

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki, System.String[]

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İzmir'de müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına yönelik, "Hangi kesim olursa olsun camiler üzerinden, özellikle ezan sesi yerine farklı müzikler seslendirilmesi üzerine inşa edilen bir provokasyonun asla meşru olamayacağını, kabul edilebilir olmayacağını, Saadet Partisi olarak en güçlü şekilde bunu yapanları ve bu fiili kınadığımızı ifade etmek isterim. Bunu yapanlara mutlaka soruşturma açılarak hesabının sorulması gerekir." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İktidar, suni gündemler üretmekten vazgeçmeli, vatandaşlarımızın yaşadığı problemleri çözmek için çalışmalıdır." diye konuştu.

Saadet Partisinin her türlü darbe kalkışmasının karşısında olduğunu aktaran Karaduman, "Gerçekten bir darbe riski varsa bunun konuşulacağı yer televizyonlar ve sosyal medya değil, mahkemeler olmalıdır." ifadelerini kullandı.

2020 Dünya Mutluluk Raporuna göre Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında 93'üncü sırada olduğuna işaret eden Karaduman, son üç yılda Türkiye'nin 14 sıra gerilediğini ve bugün asıl problemin bu olduğunu söyledi. Karaduman, "İktidar makamında olmanın sorumluluğunu yerine getiriniz. Sorunları muhalefeti düşmanlaştırarak değil, sürece muhalefet partilerini de dahil ederek istişare ile çözme iradesini bir an önce ortaya koyunuz. Kutuplaştırma ve ayrıştırma dilinin ülkemize kazandıramayacağı, suni gündemlerin ülke insanımızın sorunlarını çözmeyeceği açık bir şekilde ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kudüs günü

Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs günü olarak bilindiğini ifade eden Karaduman, "Terör devleti özellikle son 10 yılda saldırılarını arttırarak 3 milyon Filistinliyi Gazze'ye hapsederek çeşitli ambargolarla yıldırmaya çalışmıştır." şeklinde konuştu.

"Terör devletinin" son 10 yılda artan bu baskı, yıldırma ve zulüm uygulamaları karşısında kınamadan başka hiçbir şey yapılmadığını ileri süren Karaduman, "Ne olursa olsun İsrail mutlaka zail olacaktır çünkü kötülük asla ebedi olamaz. Kudüs İslam'ındır. Yaşasın özgür ve bağımsız Filistin." dedi.

İzmir'de müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına yönelik Karaduman, şunları söyledi:

"Kutsal olan ibadethanelerin asla bu anlamda küstahça uygulamaların yapılmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Hangi kesim olursa olsun camiler üzerinden özellikle ezan sesi yerine farklı müzikler seslendirilmesi üzerine inşa edilen bir provokasyonun asla meşru olamayacağını, kabul edilebilir olmayacağını, Saadet Partisi olarak en güçlü şekilde bunu yapanları ve bu fiili kınadığımızı ifade etmek isterim. İnançlarımıza herkesin saygı göstermek gibi bir mecburiyeti vardır."

Kimsenin belirli bir inanca sahip olma noktasında zorlanamayacağına işaret eden Karaduman, "Bu farklı kesimlerin inancımızla alay edecek bir noktaya gelmesine asla zemin oluşturamaz. Bu anlamda inancımızla dalga geçilmesi, inancımızı küçük düşürecek birtakım uygulamaların asla vicdanlarda yer bulamayacağını ifade etmek isterim. Bunu yapanlara mutlaka soruşturma açılarak hesabının sorulması gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi, Milletvekili, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki - Son Dakika

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