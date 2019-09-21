Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi'nde büyük kongreye doğru
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Saadet Partisi'nde büyük kongreye doğru

2 dakika önce

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

Saadet Partisi'nde büyük kongreye doğru, System.String[]

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Saadet Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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