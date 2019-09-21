Saadet Partisi'nde büyük kongreye doğru
2 dakika önce
Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.
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