Saadet Partisi'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Saadet Partisi'nden AA'ya ziyaret

13.10.2020 15:11
Saadet Partisi'nden AA'ya ziyaret, System.String[]

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcıları Recep Çınar ve Selim Kaya ile ziyareti gerçekleştiren Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Demirkıran yaptığı konuşmada, Saadet Partisi Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın 6 haftalık yaptığı program kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve ziraat odaları, çeşitli dernekler ile kentteki basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı dileyen Demirkıran, "Anadolu Ajansı'na yaptığı faydalı görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bu şehirde yaşayan insanlar olarak hepimizin sorumlulukları var, daha güzel günlere ulaşmak için gayret ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretleri nedeniyle Demirkıran'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, Saadet Partisi, Recep Çınar, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden AA'ya ziyaret - Son Dakika

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