Saadet Partisi'nden 'batan tekne' açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi'nden 'batan tekne' açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili bir açıklama yayınladı.


Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti olarak daha önce de İran'a komşu ilçelerde sınırlardan kaçak geçişlerin olduğunu ve bunun durdurulması gerektiği konusunda açıklamaları olduğu belirtilerek, "Defalarca olayın vahametini anlatmaya çalıştık. Son yıllarda özellikle sınırlardan geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmenlere şahit olduk. Her bahar karlar eriyince cansız insan bedenleriyle karşılaştık. Kapasitesinin 4 ila 5 katı doldurulan minibüslerde kazalar neticesinde hayatını kaybeden ve ağır yaralanan göçmenleri gördük. Balıkçı teknelerine doldurulan insanların Van Gölü'nün serin sularında boğulduğunu izledik. Çok değil geçen hafta sonu Muradiye ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin yaralandığı kazaya şahit olduk. Aynı günün akşamı Van Gölü'nün en derin noktalarından birinde teknenin battığı haberini aldık. Dünden bugüne ne yazık ki birçok göçmenin yok yere ölüme terk edildiğini gördük. Tüm bu konularda Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak konunun çözümü için yetkililere çağrıda bulunduk ama ciddi bir adım atılmadığını da gördük. Tüm bu uyarılarımıza rağmen sanki sınırlarda kaçak göçmen geçişi yokmuş gibi hareket edildi. Şimdi ise yaşananlar neticesinde birçok insanın Van Gölü'nde battığının haberini gözyaşları içinde izledik. Yaşananlar göstermektedir ki Van'da organize şekilde insan kaçakçılığı yapılmaktadır. İnsan kaçakçılığını meslek edinmiş kişilerce her gün birçok göçmenin hayatı tehlikeye atılmaktadır. Her gün sınırlarımızdan yüzlerce göçmen geçmekte ve bu konuda ciddi bir adım atılmamaktadır. Bu nedenle bir kez daha kaçak geçişlerin durdurulması için yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz. Sınırlarımızdan geçişlere müsaade edilecekse bu konuda gerekli adımlar atılsın, hiç kimse mağdur edilmeden normal yollardan ülkemize girişlerine izin verilsin. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak konunun ihmale gelmeyecek kadar önemli olduğunu defalarca söyledik, uyarılarımızı defalarca yaptık ve korktuğumuz ne yazık ki başımıza geldi ve bugün büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Van Gölü'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaşananlar karşısında ülkemizde iktidara gelerek tüm insanlığa saadet ve huzur getiremediğimiz için üzüntümüzü ifade ediyoruz" denildi. - VAN

Saadet Partisi, Van Gölü, İran, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden 'batan tekne' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:01:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi'nden 'batan tekne' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]