Saadet Partisi'nden Engelsiz Yaşam Derneği'ne Ziyaret

Saadet Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları üyeleri, Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

Saadet Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları üyeleri, Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.





İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, ziyarette yaptığı konuşmada, engelleri azaltarak, acıları ve üzüntüleri paylaşarak daha yaşanabilir bir dünya ve Karamürsel'in oluşturabileceğini söyledi.





Engellilerin hayatın ve toplumun bir gerçeği olduğuna işaret eden Yamak, "Engellilerin hayatlarını yaşarken kolaylaştırabilmek ve yardımcı olabilmek adına teşkilat olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız.

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinin özverili çalışmalarında başarılarının devamını dileriz." diye konuştu.



Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yamak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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