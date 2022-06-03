Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: "Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk" - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: "Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk"

03.06.2022 20:35

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki çeken açıklamalarını “Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk” notuyla paylaştığı video üzerinden eleştirdi.

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki çeken açıklamalarını "Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk" notuyla paylaştığı video üzerinden eleştirdi.

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki çeken açıklamalarını, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile eleştirdi.

Videoda, bir mikrofon görüntüsü ile birlikte Erdoğan'ın;  "Nankörlük yapma, otur", "Zillet, illet; onları ayaklarımızın altına alacağız", "Bunlar terörist", "Ahlaksıza bak", "Bunlar çürük, bunlar sürtük" gibi açıklamalarının sesleri duyuldu.

Videoda daha sonra, "yalansız, hakaretsiz, dürüst ve ahlaklı siyaset" ifadeleri yer aldı.

Partinin sosyal medya hesaplarında söz konusu video, "Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk" notuyla paylaşıldı.

Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk
Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk
Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk
Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: 'Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk' - Son Dakika

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