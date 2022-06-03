Videoda, bir mikrofon görüntüsü ile birlikte Erdoğan'ın; "Nankörlük yapma, otur", "Zillet, illet; onları ayaklarımızın altına alacağız", "Bunlar terörist", "Ahlaksıza bak", "Bunlar çürük, bunlar sürtük" gibi açıklamalarının sesleri duyuldu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın Eleştirilen Açıklamalarına Tepki: 'Mikrofon Değil, Siyaset Anlayışı Bozuk' - Son Dakika

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